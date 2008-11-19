Хотите долго жить - поддерживайте позитивные эмоции

Немногие из молодых людей задумываются о старости, пока не появятся первые ее признаки. Вот тогда все и начинают интересоваться, как продлить продолжительность своей жизни и физическую активность.

Средняя продолжительность жизни в Украине мужчин составляет 62,5 года, женщин - 74 года. Для сравнения: в Японии и Швеции, которые по продолжительности и уровню жизни являются странами-рекордсменами, люди живут на 11-13 лет дольше. Решением проблем долголетия, изучением процессов старения занимается относительно молодая наука геронтология.

Есть много способов продлить жизнь человека. В первую очередь придерживайтесь таких правил: в еде нужно руководствоваться принципом качественно-полноценного - количественно-ограниченного питания, то есть энергетическая ценность продуктов должна быть низкой, но еда должна быть качественной, с достаточными содержаниями витаминов, микроэлементов и сбалансированным соотношением жиров, белков и углеводов. Ведь результаты опытов показывают, что соблюдение этого правила продлевает жизнь в среднем на 20-30%.

Физические нагрузки тоже играют не последнюю роль. Как утверждает статистика, у 60% людей причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания. Именно физическая активность, а не спорт больших достижений, является профилактикой этих заболеваний. Умеренные физические нагрузки не только тренируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но и создают позитивные эмоции, которые есть важным фактором долголетия. Результаты опыта с искусственным стимулированием части мозга у животных, которая отвечает за позитивные эмоции, показали, что эти животные жилы дольше своих обычных родственников.

Кроме того, не следует забывать и о сексуальных отношениях, которые также несут мощный позитивный эмоциональный заряд, а за пользой для здоровья их можно сравнить с занятием физическими упражнениями.

Важным является социальный аспект долголетия, ведь согласно с исследованиями ученых одинокие люди живут меньше от семейных. А для человека важно чувствовать себя нужным обществу, потому что человек, как известно, - существо социальное.

А еще геронтологи призывают не "загнивать" в жизни, тренировать свой мозг и заниматься активной умственной деятельностью, потому что продолжительность нашей жизни в значительной мере зависит от нас самих.