Если принимаешь таблетки, правильно питайся

Современная фармакология создала множество новых качественных препаратов. Но они весьма капризны - требуют внимательного отношения, точного подбора дозы и режима приема. Стоит нарушить одно из правил - и таблетка начинает вредить.

- Во время лечения антибиотиками, сердечно-сосудистыми, противогипертоническими препаратами вредно все жирное. Налегайте на рыбное меню. Из мяса разрешается только диетическая телятина, крольчатина, филе цыплят и индейки.

- Пока болеете, забудьте о жарке - образующиеся в процессе ее вещества лишают активности многие антибиотики, печеночные препараты, сердечно-сосудистые и стабилизаторы давления, а также средства для похудания.

- Ешьте до 600 г фруктов и ягод в день. Это показано при приеме почти всех лекарств (за исключением некоторых антигистаминных и препаратов от гастрита с повышенной кислотностью).

- Абсолютно все лекарственные препараты "уважают" киви, в котором, как известно, содержится вся таблица Менделеева, причем в наиболее гармоничном сочетании.

Правда.Ру