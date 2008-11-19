ЕС поддержал распространение в школах свежих фруктов

Брюссель. 19 ноября. УНИАН. Европейский парламент поддержал распространение в школах свежих фруктов и овощей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Нильса БУСКА (группа либеральных партий, Дания), одобренном на заседании Европарламента 18 ноября.

За проголосовали 586 депутатов, против – 47, воздержались – 41.

Депутаты отметили, что предложение Еврокомиссии о распространении свежих овощей и фруктов в школах должно способствовать борьбе с эпидемией избыточного веса среди детей в ЕС и формировать более здоровые пищевые привычки.

В целом на сегодня в ЕС насчитывается около 22 млн. детей с лишним весом и более 5 млн. страдают от ожирения.

В то же время депутаты отметили, что предложенный Еврокомиссией бюджет программы в 90 млн. евро на 2009/2010 учебный год является крайне недостаточным, и на практике позволит предоставлять 1 фрукт один раз в неделю на протяжении тридцати недель для детей, которые учатся в школах в возрасте от 6 до 10 лет. В связи с этим депутаты высказались за расширение бюджета программы до 500 млн. евро.

Депутаты также выразили убеждение, что этот план обеспечения фруктами и овощами должен, в первую очередь, касаться фруктов и овощей европейского происхождения, высокого качества, и, по возможности, приоритет должен предоставляться сезонным местным овощам и фруктам.

Как сообщал УНИАН, 8 июля этого года Еврокомиссия одобрила предложение о выделении ежегодно 90 млн. евро на обеспечение школьников свежими овощами и фруктами.

Согласно предложению, Еврокомиссия ежегодно будет тратить 90 млн. евро из европейских фондов, которые должны быть подкреплены деньгами из национальных бюджетов стран-членов ЕС.

Предусматривается, что деньги из бюджета ЕС будут выделяться в рамках общего финансирования с деньгами национальных правительств в соотношении 50% на 50%, или 75% на 25% - для стран-членов с более низким уровнем ВВП на душу населения.

Главная цель предложения Еврокомиссии – усилить борьбу с лишним весом и детским ожирением.