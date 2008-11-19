Зимой для защиты сердца принимайте витамин D

В зимний период из-за отсутствия солнечного света у многих людей наблюдается снижение концентраций витамина D в организме, что может сыграть свою отрицательную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Пасмурные короткие дни и больше времени, проведённого в закрытых помещениях, повышают риск сердечного напряжения, гипертонии и метаболического синдрома. Дефицит витамина D из-за нехватки ультрафиолета от 30 до 50 процентов увеличивает вероятность сердечных проблем. По словам медиков, продуктами питания трудно компенсировать недостаток полезного вещества, поэтому они советуют с наступлением холодов принимать витаминные добавки.

Согласно рекомендациям клиницистов Чикагского университета /США/, зимой для профилактики сердечно-сосудистых расстройств необходимо употреблять витамин D2 и D3 в предпочтительно высоких концентрациях. В зимние месяцы уровни витамина D способны значительно снизиться и из-за свойственных этому сезону признакам усталости, депрессии и боли, поэтому лекарственные дополнения витамина станут незаменимыми помощниками в борьбе не только с сердечными нарушениями, но и с негативными психологическими последствиями наступающего сезона, утверждают фармацевты.

ami-tass.ru