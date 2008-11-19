Парафин использовался в медицине и косметологии с древности. В некоторых странах парафин использовался для лечения вывихов, в других – в качестве отбеливающих масок, а в третьих - парафин использовали как средство для расслабления мышц. Не потерял своей актуальности парафин и сегодня.

Медицинское действие парафина основано на длительном и равномерном тепловом воздействии на больной орган.

Так при каких же заболеваниях полезно применять парафин?

К этим заболеваниям относятся периостит, артрит, миозит, трофические язвы, раны, ожоги, вывихи и переломы, хронические заболевания внутренних органов, например, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка, гастрит, хронический гепатит, а также его используют при заболеваниях кожи и болезнях периферической нервной системы (радикулит, неврит, невралгия).

Парафиновые процедуры проводятся ежедневно или через день за полтора-два часа до сна по тридцать-шестьдесят минут.

Полный курс лечения этим средством составляет двенадцать-двадцать процедур.

У лечения парафином есть свои противопоказания и их обязательно нужно учитывать. Нельзя проводить парафиновые процедуры при острых воспалительных процессах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях, лихорадке, склонности к кровотечениям, гипертонической болезни.

Как уже было сказано ранее, у парафина есть и косметические свойства. Он обладает омолаживающим и увлажняющим свойством. В зимнее время парафиновые процедуры рекомендованы для рук.

Не стоит забывать и о любимых ножках.

Сделав парафиновую маску на ступни, вы заметите, что кожа стала мягкой и нежной, как у ребенка.

Поможет парафин избавиться от мелких морщинок.

Но, важно сказать, что с такими заболеваниями, как сахарных диабет, гипертония , гнойники и инфекционные заболевания, делать парафиновые маски не следует.

Медики также советуют применять парафин и людям, которые замечают, что «нервишки стали пошаливать».

Получасовые парафиновые обертывания оказывают успокаивающее действие на организм человека.

Парафиновые процедуры можно проводить и самостоятельно.

Как это сделать? Воспользуйтесь советами, приведенными ниже.

1.Для проведения процедуры не подходят парафиновые свечи. Необходимо в аптеке приобретать специальный очищенный косметический парафин.

На каждую процедуру у вас уйдет два-три килограмма парафина.

2.Растопите парафин на водяной бане в глубокой эмалированной посуде.

3.Перед нанесением парафина необходимо очистить кожу от отмерших частичек эпидермиса с помощью скраба для тела.

После этого, на кожу нужно нанести увлажняющий крем.

4.Нанесите парафин на необходимый участок тела.

Наносить его нужно шесть-восемь раз подряд через короткие промежутки времени.

Поверх парафина намотайте полиэтилен и ткань.

Оставьте такой компресс на двадцать пять минут.