Закарпатье: Солотвинский солерудник закроют?

Солотвинский военизированный горноспасательный взвод (ВГСВ) Закарпатского сведенного отряда постоянной готовности (СОПГ) отказывается обслуживать горнодобывающее предприятие «Солотвинский солерудник» из-за долга суммой 767,8 тысяч гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время встречи с председателем Закарпатского областного совета Михаилом КИЧКОВСКИМ командир отряда Владимир ГАЛАГОВЕЦ.

По словам В.ГАЛАГОВЦА, 1 января 2007 года был заключен договор «Об аварийно-спасательном обслуживании» между Закарпатским СОПГ и Солотвинским солерудником. Однако последний по соглашению исправно не платил, задолжав отряду 767 тысяч 825 гривен, из-за чего 21 спасатель остался без зарплаты, а оснащение и техника спецотряда – без надлежащего обслуживания.

«Средства, которые поступают за постоянное и обязательное аварийно-спасательное обслуживание горного предприятия Солотвинский солерудник, – это составляющая заработной платы личного состава Солотвинского подразделения Закарпатского СОПГ, прямые материальные расходы на содержание в готовности аварийно-спасательного оснащения, транспорта и других средств, необходимых для обеспечения срочного реагирования на чрезвычайные ситуации, осуществления профилактических предупредительных мероприятий и тому подобное. Другие источники финансирования для обеспечения готовности реагирования Солотвинского ВГСВ – отсутствуют», — сказал командир отряда.

Невзирая на обращение относительно погашения задолженности перед Закарпатским СОПГ к Солотвинскому солеруднику, положительных результатов пока еще нет, утверждает В.ГАЛАГОВЕЦ.

Он также сообщил, что учитывая значительную задолженность, договор на аварийно-спасательное обслуживание Солотвинского солерудника будет разорван с 10 декабря 2008 года. Этого требует и Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций .

Из-за отсутствия соглашения на аварийно-спасательное обслуживание Солотвинского солерудника станет невозможным спуск больных в подземные помещения Украинской республиканской аллергологической больницы.

Справка УНИАН. Украинская республиканская аллергологическая больница функционирует в селе Солотвино Тячивского района Закарпатской области. Основной метод ее лечения - спелеотерапия - лечение под землей. Суть метода заключается в немедикаментозной реабилитации и лечении заболеваний органов дыхания на основе использования микроклимата прежних соляных выработок (шахт). Больные находятся на глубине 300 м под землей, проходя 12-часовые лечебные сеансы.

Наибольшая в мире больница такого типа принимает 5 тысяч больных в год, в том числе, 1,5 тысячи детей. Эффективность лечения составляет 80-85% среди взрослых и 90-95% среди детей.