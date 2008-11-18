Кабмин установил максимальные наценки на лекарства

Кабмин установил на лекарственные средства и изделия медназначения, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденный постановлением от 29.03.06 г. № 400, предельные снабженческо-сбытовые надбавки (наценки) не выше, чем 15 % оптовой цены производителя (таможенной стоимости) с учетом скидок и предельные розничные надбавки не выше, чем 35 % оптовой цены производителя; на лекарства по перечню, утвержденному приказом Минздрава и Минэкономики от 03.12.01 г. № 480/294, предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше, чем 10 % оптовой цены производителя с учетом скидок и предельные розничные надбавки не выше, чем 15 % оптовой цены производителя; на лекарственные средства и изделия медназначения, которые будут приобретаться государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства, предельные торговые и/или снабженческо-сбытовые надбавки не выше, чем 10 % оптовой цены производителя с учетом скидок (Постановление КМУ от 17.10.08 г. № 955).

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