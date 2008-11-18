На место хирургов придут сварщики

Столичные хирурги презентовали уникальный способ заживления ран электросваркой. Их инновация была представлена в Национальном медицинском университете.

Сообщается, что идея разработки принадлежит Борису Патону, а завершил и усовершенствовал изобретение профессор Михаил Захараш.

Суть метода заключается в следующем: если ранее послеоперационные раны зашивали, то теперь благодаря методу электросварки, нитки больше не пригодятся - с новой технологией не только отсутствует кровотечение, но еще и почти не остается рубцов. Само же время операции сокращается почти на час.

«Те успехи, которых добилась украинская хирургия, являются непревзойденными. Чрезвычайно прогрессирует сердечнососудистая хирургия, в Украине впервые разработана технология электросварки органов ткани, за что мы получили всемирное признание», - заявил на презентации нового метода председатель правления Киевского научного общества хирургов Михаил Захараш.

Напомним, что об изобретении нового метода заживления ран украиснкими хирургами стало известно летом нынешнего года. Прежде чем новая технология попала в клиники Украины, в отделении экспериментальной хирургии Института им. Шалимова под руководством Юрия Фурманова были проведены тысячи операций на белых крысах и свиньях.

Новый аппарат представляет собой зажимы, на концах которых находятся биполярные электроды. Во время операции хирургу достаточно дотронуться электродами к тканям, которые требуется сшить, сжать аппарат и подать ток. И в месте сварки под воздействием высокой частоты и температуры (до 50-70 градусов), останавливается кровотечение.

ubr.ua