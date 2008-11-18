Представители фармбизнеса требуют снять Падалко

Союз предпринимателей Николаевской и Херсонской областей, а так же Николаевская фармакологическая ассоциация обратились сегодня с письмом к Премьер-министру Украины Ю. Тимошенко, в котором высказывается требование отстранить от должности Председателя Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств и изделий медицинского назначения Геннадия Падалко.

В письме говорится, что после вступления в силу Постановления Кабинета Министров 10.09.2008р №837 уже закрыто 500 аптек, более 2 500 человек потеряли рабочие места. В освободившуюся нишу начинают активно проникать представители криминальных структур, увеличивается торговля некачественными и фальсифицированными лекарствами.

Руководитель вновь созданной Госинспекции по контролю за качеством лекарственных препаратов Г. Падалко, по мнению представителей фармацевтического бизнеса, способствует уничтожению как системы контроля за качеством лекарственных препаратов, так и отечественного аптечного бизнеса. «Целью Г. Падалко, очевидно, является создание условий для продажи субъектов производства а так же оптовой и розничной реализации лекарственных средств иностранным компаниям», - говорится в письме.

Авторы письма так же доводят до сведения Премьер-министра, что на сегодняшний день в розничной сети аптек осталось лишь 1/3 обычного ассортимента лекарственных средств. «Если в ближайшее время мы не преодолеем кризис и не отстраним от занимаемых должностей нечистых на руку чиновников, аптечная сеть в Украине перестанет существовать, а ее остатки не смогут удовлетворить потребность населения в лекарствах», - предупреждают фармацевты.

Представители фармбизнеса готовы выйти на акции протеста, если их обращение к Премьеру не даст результатов.

novosti-n.mk.ua