Экстази сделают лекарством

Наркотик MDMA, известный как экстази, может оказаться эффективным средством лечения посттравматического стрессового расстройства, сообщает Nature.

Согласно результатам клинических испытаний, которые провели в США при поддержке Междисциплинарной ассоциации психоделических исследований (MAPS), такой экспериментальный метод лечения экстази наряду с психотерапией значительно сократил симптомы психического расстройства у большинства пациентов.

В эксперименте участвовали 23 больных человека, которым не помогали обычные методы лечения. Среди них – жертвы изнасилования, ветераны войны в Ираке.

Через два месяца исследований проявления симптомов тяжелого стрессового расстройства у большинства участников значительно уменьшились, оценивает независимый эксперт. Кроме того, нежелательных и побочных эффектов зафиксировано небыло.

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