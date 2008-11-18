Что можно вылечить горячим душем

Залезть туда, где потеплее, - наша первая реакция на дискомфорт и недомогание. И правильно: тепло действительно помогает от многих болячек.

Кашель и насморк

Закройтесь в ванной и пустите горячую воду. Можно даже не залезать под душ - просто посидите и подышите паром минут 10-15. Это избавит вас от мокроты, снимет раздражение слизистой и в конченом счете поможет вам распрощаться с кашлем и насморком.

Добавьте эвкалиптовое масло - и процедура будет еще эффективнее. После того, как вы хорошенько надышитесь, наполняйте ванну, капайте масло и смело залезайте в воду. После такого "купания" и дышать будет легче, и горло болеть перестанет.

Стресс и бессонница

Горячий душ или ванна - лучше любого успокоительного. Не можете заснуть? Попарьтесь в душе минут 15 или поваляйтесь в ванне с настоем шалфея или календулы. Заснете быстро и спать будете крепко, причем, в отличие от таблеток, такое снотворное не даёт никаких побочных эффектов.

Артроз и мышечные боли

Полностью вылечить больные суставы душ, конечно, не сможет, но вот облегчить боли - еще как. 15 минут под теплой водой улучшат кровоток в теле, расслабят перенапряженные мышцы и успокоят воспаленные суставы. Это удобнее и проще постоянных спиртовых компрессов, массажа или эластичных повязок.

Мигрень

Затрудненный кровоток - одна из причин головных болей, которая, в свою очередь, обычно вызвана спазмом сосудов. От горячей воды ваши сосуды снова придут в нормальное состояние. Несколько капель розового масла помогут ускорить процесс излечения.

Сухость кожи

Сухость и трещины на коже - обычное дело для холодного времени года. И чтобы избавиться от этой напасти, совсем не обязательно покупать дорогущий увлажняющий крем. Пользуйтесь своим обычным косметическим средством - молочком или тоником, - просто перед тем, как намазаться, хорошенько распарьтесь под теплой водой. Поры кожи от тепла раскроются и смогут поглотить больше питательных веществ.

Внимание! Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, горячим душем лучше не увлекаться. Это может привести к повышению давления, аритмии и другим нарушениям.

"Аргументы и факты"