Военные в зоне АТО на 100% обеспечены противовирусными препаратами - Минобороны
15:49, 17 ноября 2016Страна
71
Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник отдела обеспечения медицинским имуществом военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Александр Галан.
Аптечка для военных / Фото: УНИАН
Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения АТО, на 100% обеспечены противовирусными препаратами.
Читайте такжеНа лечение и реабилитацию военных предусмотрено 257 млн грн – МинобороныКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник отдела обеспечения медицинским имуществом военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Александр Галан.
“В настоящее время все воинские части, которые находятся в зоне АТО, обеспечены на 100% противовирусными препаратами”, - заверил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter