Военные в зоне АТО на 100% обеспечены противовирусными препаратами - Минобороны

Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения АТО, на 100% обеспечены противовирусными препаратами.

Читайте такжеНа лечение и реабилитацию военных предусмотрено 257 млн грн – МинобороныКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник отдела обеспечения медицинским имуществом военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Александр Галан.

“В настоящее время все воинские части, которые находятся в зоне АТО, обеспечены на 100% противовирусными препаратами”, - заверил он.