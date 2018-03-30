Женский алкоголизм: мифы и правда

Женщины многие годы боролись за равноправие. Сейчас женщины стали наравне с мужчинами - руководят компаниями, международными организациями и государствами, водят автомобили, самолеты и космические корабли. Прекрасный пол получил мужские роли. Они переняли и негативные моменты "мужского" поведения, в том числе поведения алкогольного. Пьют они теперь наравне с мужчинами. Алкоголизм, всё более выражено приобретает женские черты. 10 лет назад соотношение женщин и мужчин, обратившихся за наркологической помощью, составляло 1:12 - 1:10, сейчас оно увеличилось до 1:4. А в Европе и США этот показатель уже достигает 1:3 - 1:2. Проблема пьющих женщин обросла огромным количеством заблуждений.

Правильный ли термин "женский алкоголизм"? Это самое первое заблуждение, такого заболевания не существует в Международной классификации болезней. Да, течение этой патологии у представительниц слабого пола имеет свои особенности, однако нет оснований говорить о том, что это самостоятельное заболевание.

Пьющая женщина - опустившаяся неудачница? Проблемы с алкоголем могут быть не только у "бомжих", но и у успешных женщин. Регулярное злоупотребление алкоголем постепенно разрушает личность, и через несколько лет крутая "бизнесвуман" отличается от той же вокзальной "бомжихи" исключительно дорогим макияжем и одеждой. Больше ничем.

В развитии алкоголизма у женщин определяющую роль играет генетика? До 76 процентов родственников пьющих женщин также пьют. У дочери пьющей женщины риск развития алкоголизма в 4 раза выше, чем у сына.

Женщины спиваются "благородными" напитками? Нет никакой разницы - с какого именно напитка начинает свой алкогольный путь человек. Это могут быть и коктейли, и сухие вина, и вермуты, и марочные коньяки. Любой алкоголик, независимо от пола и возраста, приходит к водке, как наиболее эффективному напитку по соотношению "доза - эффект".

Женщины спиваются быстрее? Это утверждение правильное. Действительно, женщине достаточно в среднем трех лет для развития зависимости, у мужчины же болезнь может развиваться десятилетиями. Связано это с особенностями устройства женского организма. Меньшее содержание воды в организме и меньшая масса тела приводят к тому, что при прочих равных условиях в крови возникает более высокая концентрация алкоголя. Кроме того, сказываются и циклические колебания гормонального фона - во время предменструального синдрома, когда многие женщины испытывают напряженность, раздражительность, тревогу, алкоголь лучше всасывается из желудка, что ведет к большей интоксикации именно в конце менструального цикла.

Алкоголизм у женщин развивается позднее? В среднем он развивается в 26 лет, тогда как у мужчин - в 23 года. Но заболевание у женщин прогрессирует быстрее, и они вынуждены обращаться за лечением уже через 7 лет, мужчины же "держатся" в два с лишним раза дольше - 16 лет.

Запой - удел мужчин? Это удел женщин, как ни странно. Для мужчин более характерно регулярное употребление спиртного, а среди пьющих женщин в 82 процентах случаев встречается "периодическая форма злоупотребления", которую именуют запоем. Длиться они могут по 1-2 месяца, чередуясь с такими же длительными "светлыми" промежутками.

Женщины пытаются при помощи алкоголя бороться со стрессами? Это мужской способ снятия напряжения. Женщины стрессы обычно "заедают". Как показывают исследования, среди работающих семейных дам процент злоупотребляющих спиртным самый низкий, а вот среди бездетных домохозяек он до неприличия высок. Это не означает, что все домохозяйки пьют, но то, что ничегонеделание помноженное на одиночество в четырех стенах подталкивает к алкоголю - факт.

Женщины пьют в одиночку? Мужчина чаще выпивает вне дома, в подавляющем большинстве случаев ему обязательно нужны компания и повод. В силу социальных и психологических табу женщина скрывает свое пьянство, пьет втихаря, чтобы никто не видел.

У женщин алкоголизм течет тяжелее, чем у мужчин? Наоборот, похмелье женщина переносит легче, все симптомы менее интенсивные. Но в этом заключается и своеобразная ловушка. Из-за более доброкачественного течения болезни женщины позже мужчин обращаются к врачам-наркологам. Зачастую это происходит тогда, когда алкоголизм уже приближается к третьей стадии, и помочь пациентке очень трудно.

Женский алкоголизм неизлечим? Любой алкоголизм неизлечим по определению. Этот диагноз пожизненно. Можно бросить пить, и ремиссия будет длиться ровно столько, сколько в организм не будет поступать алкоголь. Первый же глоток спиртного приведет к срыву в пучину болезни. Наблюдения показывают, что лечение зависимых от алкоголя женщин даже более успешное, чем лечение мужчин. Природная выносливость организма позволяет пациенткам выходить в многолетние ремиссии. Но эта же выносливость может сыграть с женщиной злую шутку - кажущееся благополучие, минимальная положительная динамика уже считаются выздоровлением, и редкая представительница прекрасного пола доводит курс лечения до логического завершения.

Пьющая женщина не хочет отказываться от своей дурной привычки? В подавляющем большинстве случаев она физически не может этого сделать, потому что алкоголизм - не привычка, а тяжелая болезнь. Этиловый спирт встраивается в обмен веществ раз и навсегда, и если возникает физическая зависимость от спиртного, помочь преодолеть ее может только врач. Да и от психологической зависимости самостоятельно избавиться могут единицы.