Заслон гриппу и простуде

В холодное время года никого не удивишь гриппом или простудой. Как бороться с этими недугами? Конечно, можно воспользоваться лекарствами, но они далеко не всегда приятны на вкус. Поэтому, мы решили поговорить о том, какими еще способами можно справиться с гриппом и простудой так, чтобы лечение было не только не в тягость, но даже приятным.

Одними из самых сильных противников гриппа являются красные вина и лук.

При этом, следует сказать, что самым опасным для гриппа веществом, входящим в состав этих продуктов, является кверцетин. Кверцетин способен придать сил любому организму, даже с самым ослабленным иммунитетом, что в свою очередь позволяет быстро и эффективно справляться с заболеванием.

Не забываем и про всеми любимый витамин С. Вы можете выбрать витамин, который выпускается в форме таблеток и продается в любой аптеке, или же получать ценный витамин из пищи, употребляя содержащие его продукты питания. В настоящее время года самыми распространенными и доступными источниками витамина С являются соленые огурцы, квашенная капуста и всеми любимые цитрусовые. Можно также приобрести сироп шиповника, который можно употреблять отдельно или добавлять в чай.

Мало кто знает о том, что эффективно бороться с гриппом помогает имбирь.

С помощью этой пряности вы сможете бороться не только с вирусами гриппа, но и с воспалениями, которые эти вирусы вызывают. Как употреблять имбирь? Самым простым способом является добавление имбиря в еду и питье. При приготовлении пищи используйте имбирь в качестве приправы, добавляйте его в чай. Можно также просто порезать корень имбиря на мелкие кусочки и жевать его как жевательную резинку.

Не стоит прятаться и от сквозняков. Конечно, сильные сквозняки никакой пользы организму не принесут, но регулярные проветривания просто необходимы. Помните, что в помещениях с наглухо закрытыми окнами, вирус распространяется со скоростью света. Не дайте зловредному микробу ни единого шанса выжить: в течение дня несколько раз проветривайте квартиру по десять минут. Вирус улетучится.

Было также замечено, что к влюбленным вирус пристает куда реже.

Видимо чувство влюбленности обладает защитными для человека свойствами. Поэтому, влюбляйтесь на здоровье!

На помощь в борьбе с гриппом придут и рецепты народной медицины.

Так, например, есть отличное средство от гриппа. Для его приготовления вам потребуется смешать сок редьки, сок лука и сок лимона в равных долях.

В полученную смесь соков добавьте небольшое количество меда и две столовые ложки водки. Данную смесь нужно настаивать в холодильнике в течение семи дней, плотно закрыв посуду с лекарственным средством крышкой. По истечении недели средство готово к употреблению. Его необходимо принимать по одной столовой ложке в день.

Если хотите давать это лекарственное средство детям, то сократите дозу до одной чайной ложки.

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