Что такое скрытая депрессия?

Многим людям в нашей стране стыдно обращаться к врачу-психотерапевту (его часто путают с психиатром), сексопатологу. Теряя время без помощи специалиста, люди углубляют болезнь и этим лишают счастья себя и своих близких.

Слово "депрессия" переводится как "снижение". В медицине этим термином определяют особенное состояние - снижение настроения, отсутствие желания жить, падения общего жизненного тонуса, уменьшения жизненной силы. Естественно, как кратковременное состояние, это знакомо каждому. Кто в тяжелые минуты не чувствовал такого? Но если подобные ощущения остаются надолго, когда уже и ситуация изменилась, и все вроде бы хорошо - это уже болезнь. И лечит ее только психиатр.

Но есть еще депрессивный синдром. Он принадлежит к пограничным состояниям. Это значит, что человек еще здоров, но уже на границе, на подходе к болезни. И психотерапевты хорошо справляются с этим нарушением без лекарств и госпитализации, которой все так боятся.

Есть лишь одна сложность – как будто человек не похож на больного. Возникает так называемый «синдром малых признаков». Здоровому на вид человеку не хочется вставать, умываться, идти на работу. Ни сам человек, ни его близкие не находят видимой причины такого поведения. Это или вызывает конфликты ("муж-лентяй"), или вынуждает обратиться к врачу. Врач обычно направляет такого больного к психиатру или невропатологу. И после лечения человек возвращается к жизни.

В последнее время все чаще и чаще стала проявляться так называемая скрытая депрессия (замаскированная). Ее особенность - нетипичные проявления. Она протекает под маской другого заболевания - соматического (телесного). Маски бывают самые разнообразные. Например, хронический гастрит, заболевание желчного пузыря, других органов. Особенно это касается вегето-сосудистой дистонии.

Во время самого тщательного обследования физической болезни не обнаруживают. Тогда больному говорят: "Это у тебя на нервной почве, возьми себя в руки". И этим его окончательно добивают. Потому что человек не способен "взять себя в руки".

www.gen.su