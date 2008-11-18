Микроволновка ”убивает” в еде все полезное

Здоровое питание означает не только выбор полезных продуктов, но также касается и вопросов их правильного приготовления. Овощи, например, могут терять полезные вещества в процессе приготовления.

Так, исследованиями, проведенными на этой неделе, было установлено, что после кипячения брокколи в воде в течение всего 10 минут в нем на 40 процентов снижается содержание веществ под названием глюкозинолаты.

В организме глюкозинолаты превращаются в другие соединения, называемые изотиоцианатами, которые, как полагают специалисты, обладают противораковым действием.

Исследование, проведенное в Уорикской медицинской школе, установило, что сокращение времени приготовления приводит к меньшим потерям глюкозинолатов: за пять минут варки их теряется лишь 15 процентов.

Микроволновая обработка часто рекомендуется как предпочтительный метод приготовления пищи, поскольку позволяет сократить время готовки. Однако уже есть свидетельства того, что такой способ приготовления пищи может привести к значительным потерям полезных веществ.

В исследовании, опубликованном в журнале «Наука питания и сельское хозяйство», ученые оценили эффект различных способов приготовления пищи на примере брокколи.

Жареная брокколи теряет две трети первоначального содержания защищающих от болезней питательных веществ, известных как флавониды, однако это выглядит куда лучше, чем 97-процентные потери, вызванные микроволновой обработкой.

Анализ содержания других питательных веществ показал аналогичные страшные потери. Похоже, что благодаря микроволновой печи можно попрощаться с большим количеством великолепных питательных веществ, содержащихся в овощах.

Обработка паром привела всего лишь к 11-процентной потере флавонидов. В другом исследовании было установлено, что варка снижает содержание солей фолиевой кислоты (считается, что они защищают от рака и болезней сердца) в шпинате и брокколи больше, чем наполовину. Обработка же паром обеспечивает минимальные потери этого витамина.

Итак, исследование показывает, что наилучший способ приготовления овощей - это варка на пару. И чем короче время варки, тем лучше. Для улучшения здоровья надо привыкнуть к овощам, приготовленным «аль денте» (чуть сырыми).

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