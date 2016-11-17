Раненный в АТО Герой Украины Петракивский отправлен на лечение в США

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

Вместе с майором Петракивским специальным бортом в США вылетели и его родители.

Как сообщил отец офицера Петр Петракивский, они с матерью настроены оптимистично, и возлагают большие надежды на лечение за рубежом и иностранных врачей.

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Как сообщалось, майора Петракивського в июне доставили в военный госпиталь Киева из реабилитационного центра в Польше, где он находился полтора года.

Минобороны направило обращение в посольства Германии, США, Японии, Италии, Франции и Эстонии о привлечении специалистов этих стран для проведения комплексного осмотра и утверждения плана лечения и реабилитации Петракивского.

Майор Петракивский получил тяжелое ранение в ходе боя в июле 2014 года, когда группа специального назначения под его руководством обеспечивала прохождение колонны техники сил АТО в Луганском аэропорту.

Указом президента Украины Петракивскому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».