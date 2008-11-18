Поляки - самые здоровые жители Центральной Европы

Самое здоровое население Центральной Европы проживает в Польше, сообщает газета "Жечпосполита".

Такие результаты показало исследование, проведенное университетом британского города Лестер во всех странах Центральной Европы.

Что касается продолжительности жизни, дольше поляков живут словаки и чехи, однако именно польское население по сравнению с другими народами в этом регионе дольше остается здоровым. Так, 50-летний поляк, как утверждают исследователи, сможет прожить еще 29 лет, из которых в течение 18,5 лет состояние его здоровья будет оцениваться как хорошее. А полька того же возраста проживет еще 31 год, и 20 из них - в добром здоровье.

По этим показателям поляки опережают все другие народы Центральной Европы. Так, житель Эстонии, согласно исследованию, после 50 лет жизни проживет значительно меньше - 23 года, из которых всего девять будет оставаться здоровым.

Несмотря на то, что поляки - самые здоровые люди в регионе, сравнение уровня их здоровья с жителями Западной Европы оказывается не в их пользу. Так, у 50-летнего датчанина впереди еще 32 года жизни, и согласно статистике, 23 из них уровень его здоровье будет удовлетворительным.

"Это вопрос достатка. Чем беднее регион, тем больше людей, которые не могут следить за здоровьем", - сказала газете Паулина Мишкевич, представитель Всемирной организации здоровья в Польше.

РИА “Новости”