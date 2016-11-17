Следующее заседание Нацсовета реформ может быть посвящено системе здравоохранения - Шимкив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив во время стратегического межведомственного форума "Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь".

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"Вопрос здравоохранения является ключевым, и именно в президентской программе он занимает одно из важнейших мест. И мы надеемся, что следующее заседание Национального совета реформ будет посвящено вопросу здравоохранения", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Мы должны воспринимать реальное положение дел в здравоохранении как вызов, на который мы должны дать объективный и адекватный ответ".

"Хочу подчеркнуть, что правительство готово к принятию соответствующих решений, и мы в ближайшее время с учетом обсуждений выйдем с предложениями по внедрению реформы здравоохранения в нашей стране", - сказал Гройсман.