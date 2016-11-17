Следующее заседание Нацсовета реформ может быть посвящено системе здравоохранения - Шимкив
Следующее заседание Национального совета реформ может быть посвящено реформированию системы здравоохранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив во время стратегического межведомственного форума "Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь".
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"Вопрос здравоохранения является ключевым, и именно в президентской программе он занимает одно из важнейших мест. И мы надеемся, что следующее заседание Национального совета реформ будет посвящено вопросу здравоохранения", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Мы должны воспринимать реальное положение дел в здравоохранении как вызов, на который мы должны дать объективный и адекватный ответ".
"Хочу подчеркнуть, что правительство готово к принятию соответствующих решений, и мы в ближайшее время с учетом обсуждений выйдем с предложениями по внедрению реформы здравоохранения в нашей стране", - сказал Гройсман.