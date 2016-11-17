Украинским медикам снова обещают повысить заработную плату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время стратегического межведомственного форума «Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь».

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"Нам нужно сделать шаги для объективной оценки труда наших врачей, медицинского персонала. То есть, мы должны четко понять, что те, кто оказывает квалифицированную медицинскую помощь, они должны получать за это качество достойную заработную плату", - сказал премьер.

Гройсман напомнил, что в проекте бюджета на 2017 год правительство предусмотрело рост зарплаты медработников более чем на 20%.

"Но что мы возьмем в расчет? Увеличение минимальной заработной платы в 2017 году в два раза - это будет означать, что в среднем на 30% украинские медицинские работники получат заработной платы больше", - сказал глава правительства.