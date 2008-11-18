Кофеин - эффективное обезболивающие

Исследования ученых из Японского национального института физиологии показали, что кофеин является эффективным болеутоляющим средством. Команда исследователей во главе с профессором Йосихиро Кубо использовала для экспериментов слабый (менее двух граммов на литр) водный раствор кофеина. Оказалось, что даже такой концентрации достаточно для ингибирования белка TRPA1, выполняющего роль главного рецептора боли в периферийных нервах.

Известно, что остроту горчицы и чеснока человек чувствует благодаря TRPA1, а не вкусовым рецепторам. Японские ученые стимулировали TRPA1 горчичным маслом, а затем пытались подавить реакцию белка при помощи кофеина. Результаты оказались вполне убедительны.

По словам профессора Кубо, кофеин успешно справляется с пульсирующей болью, а также имеет ряд других неизвестных ранее свойств. Ученый признает, что многие вопросы исследователей остались без ответа, и говорить о создании нового высокоэффективного препарата на основе кофеина пока рано.

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