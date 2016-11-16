Кабмин разрешил создавать центры социальной поддержки детей и семей в территориальных громадах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, документ разработан во исполнение Национальной стратегии профилактики социального сиротства.

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«Главной целью указанного акта является создание условий для обеспечения права ребенка на проживание в семье в территориальной громаде», - сказал Рева.

Он напомнил, что сейчас соответствующие центры для социальной поддержки семей и детей существуют только на областном уровне.

Министр отметил, что данный документ позволит создать такие центры на уровне территориальных громад.