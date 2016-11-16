Кабмин разрешил создавать центры социальной поддержки детей и семей в территориальных громадах
Киев. 16 ноября. УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил Примерное положение о центре социальной поддержки детей и семей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, документ разработан во исполнение Национальной стратегии профилактики социального сиротства.
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«Главной целью указанного акта является создание условий для обеспечения права ребенка на проживание в семье в территориальной громаде», - сказал Рева.
Он напомнил, что сейчас соответствующие центры для социальной поддержки семей и детей существуют только на областном уровне.
Министр отметил, что данный документ позволит создать такие центры на уровне территориальных громад.