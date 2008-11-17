Чем опасен токcоплазмоз?

В период беременности стоит соблюдать повышенную осторожность и внимательнее относиться к собственному здоровью. В этот период следует четко осознавать тот факт, что в настоящее время на вас лежит двойная ответственность: за себя и за будущего малыша.

Давайте поговорим о токсоплазмозе, который представляет опасность для плода, хотя у матери нет никаких видимых проявлений этого заболевания.

Возбудителем токсоплазмоза является простейший микроорганизм, источником которого являются животные и птицы.

То есть, будущей матери следует тщательно обрабатывать продукты перед их употреблением, в большей степени мясо, избегать контактов с домашними питомцами, особенно с кошками. Токсоплазмоз может быть врожденным и приобретенным. В первом случае, когда происходит внутриутробное заражение плода, он, чаще всего погибает.

Если же ребенку суждено родиться, то у него присутствует масса патологий.

Особенно опасно заражение в первом-третьем триместре беременности. Если же говорить о приобретенном токсоплазмозе, то здесь следует отметить, что заболевание протекает в латентной форме, а в моменты обострения симптоматика напоминает проявления тифа или энцефалита, могут наблюдаться поражения глаз. Как правило, обострения длятся в течение недели.

Чаще сталкиваются с хронической формой токсоплазмоза. Когда на протяжении длительного времени отмечаются незначительное повышение температуры тела, как правило, не выше 37,8 градусов, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов и таких органов, как печень и селезенка. Также, можно быть просто носителем этого заболевания.

И та, и другая формы могут обостряться на фоне стрессовых ситуаций, ослабления защитных сил организма, беременности. Если же говорить о страдающих иммунодефицитом, то токсоплазмоз у них проявляется в наиболее тяжелой форме, дело может закончиться и летальным исходом.

Поэтому старайтесь соблюдать элементарные меры профилактики, соблюдайте правила гигиены при приготовлении пищи, тщательно мойте руки после общения с домашними питомцами, особенно с кошками и т.д. Соблюдение этих мер значительно снижает риск заражения токсоплазмозом. В период беременности не стоит заниматься уборкой кошачьего туалета, пусть этим займется другой член вашей семьи. Помните о том, что, в первую очередь, вы подвергаете опасности своего будущего ребенка, не забывайте об этом!

www.gen.su