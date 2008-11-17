АР Крым: программа «Качественные продукты - здоровые крымчане»

Программа «Качественные продукты - здоровые крымчане» стартовала на территории Крыма.

Ее реализацией занимается Крымская республиканская организация «Гражданский контроль».

Как сообщили УНИАН в этой организации, члены «Гражданского контроля» начинают мониторинг качества продовольственных товаров, производимых и реализуемых на предприятиях всех форм собственности.

«Для осуществлении контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан, а также борьбы с бездействием или противоправным действием государственных служащих, государственных организаций и органов власти всех уровней будут привлечены контролирующие организации и средства массовой информации», - говорится в сообщении пресс-службы «Гражданского контроля».

Программа «Качественные продукты - здоровые крымчане» предполагает заключение меморандума о сотрудничестве между «Гражданским контролем» и торговыми организациями. Меморандум будет направлен руководству таких супермаркетов: «Сельпо», «Фуршет», «Ален», «Большая ложка», «Абсолют», «Рейнфорд» и «Яблоко». Подписание меморандума предполагается и с другими торговыми предприятиями.

«По условиям меморандума предприятия торговли обязуются не участвовать в реализации просроченных и некачественных продуктов. В противном случае «Гражданский контроль» оставляет за собой право инициировать проверку их незаконной деятельности соответствующими органами», говорится в сообщении. О результатах проверок организация намерена информировать общественность через СМИ.