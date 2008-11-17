Вся правда о самых популярных в мире завтраках для детей

Фунда ментальные исследования обнаружили критическое содержание сахара и соли в сухих завтраках для детей во многих продуктах торговых марок Kellogg`s и Nestlе.

По всему свету видим подтверждение всеобъемлющего продвижения на рынок вредных завтраков для детей и родителей.

Несмотря на опасные ингредиенты, которые входят в состав такой продукции, родителей дезинформируют, заверяя в противоположном.

Всемирная Организация Союзов Потребителей (Consumers International, CI) как глобальная федерация потребительских организаций обнародовала доклад, в котором осуждается продажа сухих завтраков для детей.

Содержание опасных для здоровья человека ингредиентов обнаружено в составе продуктов, наиболее распространенных сухих завтраков для детей во всем мире. Механизмы продвижения и сбыта такой продукции на рынке являются крайне безжалостными и недопустимыми.

Глобальные исследования, проведенные в 32* странах, обнаружили шокирующие результаты относительно содержания сахара и соли в сухих завтраках для детей, в том числе и среди лидеров рынка - Kellogg`s и Nestlе.

Хотя содержание сахара в такой продукции является разным в каждой стране, популярные продукты, такие как сухие завтраки Kellogg`s Frosties, Froot Loops и Nestlе s Cheerios и Nesquik считаются высококачественными согласно действующих стандартів**. К тому же обнаружено, что уровень содержания сахара во многих из таких продуктов является значительно больше, чем в мороженом или жареных пончиках, покрытых сахарной глазурью.

Исследования также показали, что содержание соли в рисовых хлопьях торговой марки Kellogg`s (Kellogg ` s Rice Krispies), реализованных на рынке Гонконга, и в хлопьях торговой марки Nestlй` (Nestlй Chocapics), реализованных на рынке Аргентины, был таким же высоким, как в морской воде**.

В претензиях/жалобах, которые поступают к компаниям-производителей, поднимается вопрос, что уровень содержания соли и сахара в сухих завтраках для детей ставит под сомнение национальные ценности. Вместе с тем, исследования не обнаружили никаких превышений содержания сахара или соли в хлопьях Kellogg`s и Nestlе, что находятся у продажи на отечественных рынках.

В отчете речь идет и о том, что вместе с отображением на картонных упаковках героев мультфильмов и игрушек для привлечения детского внимания, производители также орбращаются к родителям, заверяя их относительно натуральных и оздоровительных качеств продукции. И это не смотря на очень высокое содержание сахара и соли. В глаза бросается изображение и сообщение на упаковках как намерение помочь в сознательном приобретении, поскольку товар «свободен от жиров» (`fat free`) или «одобренный родителями» (`approved by parents`).

Также в отчете содержатся неопровержимые доказательства, обнаруженные членскими организациями СИ в разных странах. Это демонстрирует ошибочность политики, что ее проводят компании-производители на рынке детского питания, несмотря всех их заверений в противоположном.

Всемирная Организация Союзов Потребителей ( Consumers International ) обращается к международным нормам с требованием запретить продажу нездоровой еды для детей. Организация утверждает, что это единственный эффективный способ уберечь детей от еды с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

Джастин Макмаллан (Justin Macmullan), руководитель информационных кампаний Всемирной Организация Союзов Потребителей (Consumers International), отмечает: «Узнав о результатах исследование, родители во всем мире будут шокированы. Высокое содержание соли и сахара, обнаруженное в сухих завтраках для детей известных мировых брендов, и их постоянное продвижение на рынок является свидетельством неправомерности и несоответствия мероприятий, к которым прибегают производители. Именно поэтому мы вынуждены обращаться к международным нормам».

*Исследования проводились в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Чехии, Дании, Фиджи, Франции, Германии, Гонконге, Индом, Индонезии, Ирландии, Италии, Кении, Малайзии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, Польше, Португалии, России, Словении, Испании, Южной Корее, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Великобритании и США.

** Агентство Большой Британии из стандартизации пищевых продуктов, ноябрь в 2007 г. http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ frontofpackguidance2. pdf >

*** Общее содержание соли в морской воде составляет 3,5%, в то же время это количество состоит из разновидностей соли. Чтобы определить в процентах содержание именно хлористого натрия (поваренной соли), который используется в качестве столовая соль и содержится в пищевых продуктах, необходимо рассматривать уровень натрия в морской воде. Состав натрия в морской воде составляет приблизительно 1%, что равняется 2,5% хлорида натрия.

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