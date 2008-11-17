Как улучшить работу слабого сердца

Слабое сердце – это очень распространенная проблема. Миллионы людей по всему миру страдают от сердечных заболеваний. Ниже приведено несколько простых средств, которые помогут вам укрепить сердечную мышцу.

«Сердечный бальзам» - так называется простое в приготовлении средство, которое помогает быстро и эффективно улучшить работу сердца.

Этот бальзам полезен для людей, страдающих стенокардией, аритмией, ишемической болезнью сердца, отдышкой, загрудинными болями.

Для приготовления этого замечательного средства вам потребуется литром белого или красного натурального вина залить десять стеблей петрушки и добавить к полученной смеси две-три столовые ложки яблочного уксуса. Полученную массу нужно прокипятить на малом огне в течение десяти минут, после чего добавить в средство триста граммов меда и прокипятить его еще в течение трех-четырех минут. Принимать данный бальзам нужно три раза в день по одной столовой ложке.

Для того, чтобы улучшить работу сердца полезно также натощак съедать два яичных белка, которые необходимо взбить с двумя чайными ложками сметаны и одной чайной ложкой меда. Домашний творог – это уникальное средство, которое просто незаменимо в качестве профилактического для атеросклероза. Употребляйте домашний творог на завтрак или в качестве ужина с добавлением к нему зелени, овощей или фруктов.

Для улучшения работы сердца применяют и лимонную корку.

Возьмите за правило каждый день тщательно пережевывать небольшой кусочек лимонной корки. Уже через несколько недель вы заметите значительные улучшения в своем состоянии.

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