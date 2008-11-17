Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом

Украина стала второй после России страной в Европе по заболеваемости туберкулезом.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению Татьяна Бахтеева в ходе выездной коллегии Министерства здравохранения в Донецке.

Как стало известно, каждый час в Украине заболевает четыре и умирает один человек. При этом за последние пятнадцать лет заболеваемость выросла в 2,4 раза, а смертность - в 3 раза, несмотря на то, что за последние два года количество больных туберкулезом в стране уменьшилось на 5%.

На данный момент 30% больных - это дети до четырнадцати лет.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Донецкой, Луганской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской областях, отметила председатель комитета ВР.

Этой весной Министерство здравохранения Украины приняло решение создать в туберкулезных диспансерах закрытые отделения для принудительного лечения больных туберкулезом.

РБК-Украина