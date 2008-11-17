Насколько крепок ваш иммунитет? Тест

Когда наступают холода риск подхватить грипп или простуду значительно увеличивается. Спасти вас от возможных неприятностей может только ваша иммунная система. А насколько хорошо работает ваш иммунитет? Ответ на это вопрос вы сможете получить, ответив на вопросы этого теста.

За каждый положительный ответ прибавьте себе десять баллов, а за каждый отрицательный – пять баллов.

Вопрос 1. Нормальный ли у вас вес, или вы страдаете недостатком веса или же, наоборот, избыточным весом?

Вопрос 2. Можно ли сказать, что вы часто страдаете от простудных заболеваний (более четырех раз в год)?

Вопрос 3. Ваш образ жизни нельзя назвать активным: вы мало двигаетесь и по роду своей деятельности больше сидите?

Вопрос 4. Страдаете ли вы нарушениями сна, которые появились из-за общего переутомления организма, вызванного тем, что вы работаете на износ?

Вопрос 5. Любите ли вы позагорать?

Вопрос 6. Имеются ли у вас какие-либо хронические заболевания?

Вопрос 7. В ваш рацион входит мало овощей и фруктов?

Вопрос 8. Можно ли про вас сказать, что вы злоупотребляете алкогольными напитками, курением?

Вопрос 9. Вы раздражительны, при этом, отреагировать вы можете на любой пустяк?

Вопрос 10. Вы ощущаете недостаток общения и недовольство своей личной жизнью?

Вопрос 11. Вы добираетесь на работу, пользуясь услугами общественного транспорта?

Вопрос 12. Можно ли сказать, что у вас очень сложная работа, помимо которой на вас свалены все домашние дела?

Вопрос 13. Имеется ли у вас такое заболевание, как хронический тонзиллит?

Вопрос 14. Страдаете ли вы от аллергии?

Вопрос 15. У вас постоянно холодные ноги и руки?

Вопрос 16. Любой недуг вы пытаетесь одолеть при помощи лекарственных препаратов?

Если вы ответили, на все вопросы теста, приведенные выше, значит пришло время подсчитать свою сумму баллов и узнать его результаты.

Если вы набрали менее ста баллов, то вас можно поздравить, так как ваш иммунитет достаточно силен, и на него вполне можно положиться.

Если вам все же и придется за зимний период столкнуться с ОРВИ, то все наверняка пройдет без осложнений.

Вам можно посоветовать только одно: старайтесь и дальше также тщательно следить за своим здоровьем и будьте здоровы!

Ваша сумма баллов составляется от ста до ста тридцати баллов? Пока вам не стоит особенно волноваться относительно состояния вашего здоровья.

Однако, лучше всего, принимать меры по укреплению своего иммунитета уже сейчас.

Старайтесь вести здоровый образ жизни, правильно питаться и достаточно внимания уделять физическим упражнениям.

Если вы набрали от ста тридцати до ста шестидесяти баллов, то вам самое время уделить внимание своему иммунитету.

Состояние вашей иммунной системы явно оставляет желать лучшего.

Именно из-за этого вы постоянно сталкиваетесь с недомоганиями разного рода.

Обязательно обследуйтесь у иммунолога, отоларинголога и терапевта.

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