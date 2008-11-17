Мировой кризис может ударить по безопасности детских игрушек

Члены американской правительственной Комиссии по контролю за потребительскими продуктами опасаются, что в поисках товаров со скидками родители начнут покупать детям подержанные или низкокачественные игрушки, покрытые краской с повышенным содержанием свинца, сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне председатель Комиссии Нэнси Норд.

При попадании в организм ребенка в определенных дозах свинец может привести к снижению умственных способностей, гиперактивности и расстройствам концентрации внимания.

"Мы не хотим, чтобы в поисках возможности сэкономить вы жертвовали безопасностью", - обратилась к американским родителям Норд.

Она призвала жителей США ответственно подойти к выбору детских подарков и внимательно изучать их состав и происхождение, а также списки отозванных из продажи товаров.

РИА «Новости»