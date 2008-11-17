Отечественные производители прекратят выпуск лекарств

Отечественные производители лекарственных препаратов вынуждены будут закрыть свое производства из-за ограничения Кабинетом министров Украины ценовой надбавки на выпускаемые медикаменты.

Об этом сообщила на брифинге в Донецке глава парламентского комитета по охране здоровья Татьяна БАХТЕЕВА. Говоря о недавнем постановлении правительства (17 октября правительство ограничило до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку на цены на лекарства – УНИАН), она сказала: «Это, действительно, очень сложная тема, так как правительство своим постановлением, ущемило значительно выпуск медикаментов в Украине». По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, «сегодня то, что мы имеем, а это уже есть дефицит медикаментов, рост цен, потому что будет завоз только импортных лекарств, отечественные производители просто не в силе будут содержать свои заводы». Она пояснила: «Эта 10%-ая надбавка…производители не смогут обеспечивать себе производство, просто в убытке будут, и будут закрываться, потому что продукция не будет оправдывать себя».

«В общем, с этим вопросом мы работаем и думаем, что правительство поймет и уступит им (отечественным производителям – УНИАН), будет сделано так, как нужно», - заключила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что при этом «интересы населения будут учтены».