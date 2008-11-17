Кризис не приведет к всплеску алкоголизма среди украинцев

Нынешний финансовый кризис, который лишил украинцев ощущения постоянно растущего благосостояния, заставляет вспомнить 1990-е годы, когда экономическая и социальная депрессия многих заставила заливать горе алкоголем, который славяне всегда считали лучшим антидепрессантом. В то же время, он не обязательно приведет к вспышке алкоголизма, прогнозирует еженедельник „Комментарии”, опираясь на комментарии и оценки экспертов.

Как отмечает еженедельник, нынешняя социально-экономическая ситуация отличается от той, что была в Украине в начале 1990-х. Сегодня люди уже имеют опыт выживания, смены профессии, свободного предпринимательства и т.п. Кроме того, социальные обязательства государства выглядят сегодня значительно понятнее, чем в 1990-е. Это дает специалистам уверенность в том, что нынешний финансовый кризис не вызовет всплеска алкоголизма и наркомании.

«Алкогольное и наркотическое поведение меняется очень медленно, поэтому не стоит ожидать каких-то моментальных результатов, развитие зависимости - очень тонкий процесс, - сказал „Комментариям” главный нарколог Украины Анатолий ВИЕВСКИЙ. - Голодный человек не побежит пить водку. Она будет искать денег, чтобы купить еду. Причем будет пытаться раздобыть их любым способом. А это приведет к росту преступности, сначала примитивной, наподобие квартирных краж, а затем - более утонченной. Не стоит думать, что мы такие сильные и не запьем, а все другие - идиоты, они запьют. Это совсем не так».

“Во время стресса действительно может случиться «отход в алкоголь», - сказала в интервью еженедельнику клинический психолог Елена ЛЕВЧУК. - Сократили человека на работе - он пошел и напился. Или жена пилит, что денег нет. Выход из подобных ситуаций - выпить с друзьями, сразу станет легче. Но это касается только людей лабильных. Алкоголикам и наркозависимым безразлично, есть кризис или нет, они пьют независимо от каких-либо факторов, им нужна доза».

Е.ЛЕВЧУК также считает, что с помощью алкоголя люди могут «снимать» стресс до тех пор, пока их жизненная ситуация не улучшится. Как только человек найдет работу, он может отказаться от спиртного. Или будет выпивать только на выходные и в праздники. «В действительности, наши люди уже не так болезненно реагируют на финансовые потрясения. У них есть своеобразная «прививка», полученная в 1990-х. Возможно, у тех, кого тогда эта ситуация очень сильно затронула, может произойти ретравматизация”, - отметила психолог.

Впрочем, как пишет еженедельник, относительно долгосрочной перспективы главный нарколог Украины не так оптимистичен - в будущем у украинцев могут произойти изменения в алкогольном поведении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране на душу населения приходится приблизительно 12 л спиртного в год. ВОЗ считает показатель в восемь литров угрожающим. В соответствии с официальной статистикой, в Украине около 900 тыс. чел. - хронические алкоголики, а количество наркозависимых превысило полмиллиона, хотя многие из специалистов утверждают, что в действительности зависимых от алкоголя и наркотиков значительно больше.