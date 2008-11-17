Изменения к постановлению о ценовой надбавке на лекарства

Министерство здравоохранения Украины готовит изменения к постановлению Кабинета Министров Украины о ценовой надбавке на лекарства, сообщил сегодня в Донецке министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ. (17 октября правительство ограничило до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку на цены на лекарства – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «правительство действительно приняло непростое и непопулярное решение по стабилизации цен на медикаменты». «Это появилось после того, когда резко начали подниматься цены, - объяснил министр. - Я считаю, что, возможно, это слишком жесткое решение, но мы должны определиться, что сегодня есть ветераны, люди небогатые, которые должны получать дешевые лекарства, мы должны выработать механизмы, как их обеспечить».

Кроме того, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что «мы должны обеспечить работу аптеки или аптечного учреждения, которое является специфическим, потому что там и образование, и сохранение лекарств… Это тоже требует затрат, нужно им создать условия».

«Мы сейчас пересматриваем свои позиции, изменения к постановлению правительства», - сказал министр. Он сообщил, что сегодня на эту тему поступают «и обращения депутатов, и бизнесменов, и дистрибьюторов разных, в том числе и населения».

«Но я хочу сказать, что мы двигаемся в сторону обеспечения населения качественными лекарствами, доступными лекарствами, чтобы можно было выбрать и гарантировать их эффективность», - акцентировал В.КНЯЗЕВИЧ.

«Нужно отдать должное, что наши медикаменты, которые производятся на наших заводах, они не хуже по качеству и по эффективности. Мы формируем сейчас стандарты и предлагаем поддерживать свое производство», - заключил министр.