Минздрав планирует внедрить единую государственную базу данных медосмотров водителей



Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине планируют создать единую государственную базу данных медицинских осмотров определенных категорий лиц.

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Наличие такой базы позволит оперативно проверить легальность справки. Начало работы базы запланировано на 2017 год. Наполнение этой базы будет происходить в сотрудничестве с МВД. Кроме информации о водителях, база будет содержать сведения о комиссии и врачах, которые имеют право предоставлять такие справки. По словам участников мероприятия, важно чтобы такие базы не только существовали, а были полные и доступные.

Еще одним принципиально важным вопросом медицинского обеспечения транспортного процесса является совершенствование системы подготовки кандидатов в водители, водителей и других участников дорожного движения. Каждый, кто садится за руль, должен иметь навыки по оказанию домедицинской и медицинской помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий. Ведь именно водители первыми сталкиваются с травмой на дороге и могут предоставить помощь в те важные минуты, когда специалисты еще в пути, и тем самым спасти жизнь. В Минздраве уже работаем над изменениями в программу обучения водителей.

В Минздраве подписали национальную декларацию по основам безопасности дорожного движения и призівают всех присоединиться к ее выполнению.

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Начало Десятилетия действий по безопасности дорожного движения (2011 – 2020) мировое сообщество объявила соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 11 мая 2011 года.

Данные Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций свидетельствуют о сложной ситуации с безопасностью дорожного движения в большинстве государств. Ежегодно в мире от дорожно-транспортных происшествий погибают более 1 млн 300 тыс. человек, получают травмы около 50 миллионов человек. По оценкам международных экспертов по здравоохранению, если не принять срочных мер к 2020 году аварии на дорогах станут главной причиной смертности в мире, опередив сердечно-сосудистые заболевания и СПИД.