Половина жителей Донецкой области не доверяет ни одному СМИ – опрос

Половина жителей Донецкой области, как на подконтрольной Украине территории, так и не на подконтрольной, не доверяет ни одному из средств массовой информации.

Читайте также80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследованиеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе круглого стола «Донбасс: жизнь и барьеры».

Эксперт представила результаты исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой области, проводившегося по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеЖизненная ситуация жителей Донецкой области в последнее время ухудшилась - исследование«Половина жителей региона не доверяет ни одному источнику информации. Самым высоким доверием пользуются телевидение и интернет-сайты, которые являются основными источниками информации для населения региона», - сказала Харченко.

Она отметила, что наибольшей популярностью у населения подконтрольных территорий пользуются украинские телеканалы и сайты.

«На неподконтрольных территориях наиболее популярны российские телеканалы и местное телевидение. Жители неподконтрольных территорий в равной мере пользуются как украинскими, так и российскими интернет-сайтами», - сказала Харченко.

Читайте такжеЖители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследование*** В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей Донецкой области. Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). В опросе изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, а также социальное самочувствие. Результатам исследования свойственны обычные ограничения телефонных опросов, осложненные противостоянием на Донбассе.