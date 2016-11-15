Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Новую Зеландию из-за угрозы землетрясений

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно (в течение 2-3 недель) воздержаться от поездок в Новую Зеландию в связи с угрозой повышенной сейсмической активности на территории этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Австралии по номерам горячей линии: +61475514592, +612 62305789, e-mail: emb_aut@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38044 2381657, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua

Как сообщалось, 13 и 14 ноября в Новой Зеландии произошли мощные землетрясения, вызвавшие цунами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека.