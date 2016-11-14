Президент призывает ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин

Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

Читайте такжеПрикосновения любимого человека избавляют от боли - исследованиеКроме того, по словам Герасимова, на этой неделе необходимо рассмотреть внесенные президентом проекты законов о ратификации договоров между Украиной и Республикой Шри-Ланка о выдаче правонарушителей, взаимной правовой помощи в уголовных делах и передаче осужденных лиц (№№0113, 0114, 0115).

Читайте такжеВР планирует рассмотреть законопроект о противодействии домашнему насилию Также на текущей пленарной неделе парламент должен рассмотреть предложения президента к закону «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода» (№ 2706), законопроекты № 4014а и 4015а, направленные на обеспечение финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, а также определенный президентом Украины как неотложный проект закона № 0954, который, кроме вышеизложенного, будет способствовать решению проблемы с введением обязательности предоставления гарантий за состояние дорог от тех, кто получает деньги за их ремонт.