Туберкулез наступает? Невзирая на то, что заболеваемость туберкулезом в Украине в 10-12 раз выше, чем в развитых странах, применение стратегии DOTS дает позитивные результаты, пишет доктор медицинских наук Цезарь Челала в японской The Japan Times.

В Украине, которую когда-то называли житницей Советского Союза из-за ее плодородной земли и благоприятного климата, сегодня наблюдается стремительный рост заболеваемости туберкулезом, что часто связывают с плохими условиями жизни.

Эпидемия кажется особенно серьезной ввиду того, что инфекция стойка к разным видам медикаментов, а уровень заболеваемости растет параллельно с распространением ВИЧ-инфекции в стране. Туберкулез в Украине стал не только медицинской проблемой, но и социальной и экономической.

По словам вице-премьер-министра Ивана Васюника, показатели заболеваемости туберкулезом в стране в 10-12 раз выше, чем в развитых странах. Он выразил обеспокоенность быстрыми темпами роста количества заболеваний в тюрьмах и СИЗО. По подсчетам, на 2004 год было зарегистрировано 40000 новых случаев заболеваний.

Туберкулез – самый распространенный в мире инфекционный «убийца» женщин репродуктивного возраста. Он также является основной причиной смерти ВМЧ-инфицированных. Уровень заболеваемости туберкулезом может быть разным, даже в странах, которые граничат, отображая отличия в развитии и качестве и доступности системы здравоохранения.

После шагов в направлении развития частной системы здравоохранения в Украине многие врачи начали игнорировать угрозы, которые несет туберкулез. Доктор Маркос Эспинал, исполнительный секретарь Партнерства «Стоп туберкулез» (Stop TB Partnership), заявил: «Хотя туберкулез – один из трех самых распространенных убийц мира, о нем настолько забывают, что международному сообществу должно быть стыдно».

Среди факторов, которые увеличивают склонность к туберкулезу, важнейший – зараженность ВИЧ-инфекцией. Увеличением количества заражений ВИЧ и игнорирование программ контроля за туберкулезом объясняют его активизацию. По подсчетам, в мире от этой болезни ежегодно умирают 2 миллиона людей.

Распространению эпидемии в значительной мере посодействовало возникновение стойких к лекарствам видов туберкулеза. По подсчетам, от 10 до 20 процентов новых случаев заболеваний в Украине и России можно считать стойкими к разным видам медицинских препаратов.

Стойкий к разным видам медпрепаратов туберкулез нельзя преодолеть двумя из самых эффективных лекарственных препаратов: рифампицином и изониазидом. Стойкий к лекарствам туберкулез стал особой проблемой в странах прежнего Советского Союза по причине резкого изменения в системах здравоохранения и устаревших методов контроля заболеваемости. Данные из балтийских Латвии, Литвы и Эстонии, а также стран Центральной Азии демонстрируют рост уровня заболеваемости стойким к лекарственным препаратам.

Большинство пациентов, которые лечатся от туберкулеза, сталкиваются с дискриминацией потому, что болезнь часто связывают с бедностью, беспризорностью, употреблением наркотиков и пребыванием в тюрьме. В Украине основным фактором риска одновременного заражения ВИЧ и туберкулезом является употребление наркотиков путем инъекций.

По словам доктора Джека Чеу, помощника генерального директора ВОЗ в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, «мы не можем контролировать одно, не контролируя другое, нам стоит увеличить коллективные усилия для обеспечения комплексного действия мер пресечений, лечения и ухода за зараженными разными вирусами пациентами».

Одной из ключевых стратегий контроля за распространением туберкулеза есть DOTS – серия мероприятий, среди которых постоянное обеспечение лекарствами против туберкулеза, бесплатное лечение пациентов высококачественными медпрепаратами, четкие политические обязательства последовательно осуществлять контроль за распространением туберкулеза, лабораторный контроль за диагностированием. В случае надлежащего выполнения вышеупомянутого, с помощью DOTS можно будет успешно вылечить туберкулез в 99% случаев.

Применение DOTS в Украине уже привело к позитивным следствиям, а массовое применение этой стратегии позволит лучше контролировать эпидемию.

По словам доктора Марио Равилене, руководителя Программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, «Украина имеет возможность быстро усилить и модернизировать контроль за распространением туберкулеза. Однако для этого нужно задействовать государственную волю».

Автор Цезарь Челала – доктор медицинских наук, международный консультант по вопросам здравоохранения.

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