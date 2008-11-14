Фтизиатрам повысят зарплату

Медики на уровне Верховной Рады Украины и Кабинета министров намерены добиваться 60%-ой надбавки с 1 января следующего 2009 года к зарплате для фтизиатров.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в Донецке глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА. Она напомнила, что в здравоохранении страны есть существенная проблема в кадровом обеспечении туберкулезных диспансеров.

По словам Т.БАХТЕЕВОЙ, «сегодня 60% работающих в тубдиспансерах - это или пенсионеры, или люди предпенсионного возраста, поэтому здесь нужно только материальное стимулирование медицинских сотрудников». Сегодня медики, работающие в тубдиспансерах «получают 30% надбавки по сравнению с другими докторами», но эту надбавку нужно удвоить, считает Т.БАХТЕЕВА. Она сказала, что парламентский комитет по вопросам здравоохранения вместе с министром Василием КНЯЗЕВИЧЕМ работают над обращением и хотят добиться, чтобы в бюджете следующего года уже были заложены средства на повышение надбавки к зарплате работникам туберкулезных больниц. «Мы вместе с министром готовим обращение, и нам обещают не отказать в этом, хотим добиться на 1 января 2009 года надбавку на 60% всем работающим в туберкулезных диспансерах медицинским работникам», - отметила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что «это повышение будет очень и очень значимо».

«Туберкулез – это сегодня не только болезнь социально неадаптированного населения, это сегодня уже болезнь, которая может постигнуть и богатого, и бедного, и рабочего, и медика», - заключила глава парламентского комитета.