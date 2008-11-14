Фонд Рината Ахметова ”Развитие Украины” в 2008 году выделил 30 млн грн Донецкому противотуберкулезному диспансеру

В 2008 году Фонд "Развитие Украины" выделил 30 млн. грн. Донецкому противотуберкулезному диспансеру.

Об этом сказала сегодня в Донецке председатель Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Татьяна Бахтеева на выездной коллегии Министерства охраны здоровья Украины.

В Донецкой области удалось сохранить все противотуберкулезные лечебные учреждения, в том числе все 14 диспансеров, проведены капитальные ремонты. Фонд также оказал значительную помощь для покупки вакцины БЦЖ для Донетчины.

Как отметила Татьяна Бахтеева, в регионе созданы условия для противодействия туберкулезу, в результате в последние годы отмечено сокращение числа заболевших.

Всего Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" выделил на программу "Остановим туберкулез в Украине" 100 млн. гривен.