Каждый час четыре украинца заболевают туберкулезом

Об этом заявила глава комитета Верховной рады по здравоохранению Татьяна Бахтеева во время выездной коллегии Министерства здравоохранения в Донецке. По словам Бахтеевой, каждый час в Украине туберкулезом заболевает четыре и умирает один человек. Глава комитета ВР отметила, что при этом за последние 15 лет заболеваемость выросла в 2,4 раза, смертность - в 3 раза, 30% больных - дети до 14 лет.

По словам Бахтеевой, наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Донецкой, Луганской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской областях. При этом за последние два года впервые наметилась тенденция по снижению заболеваемости в Украине на 5%.

tsn.ua