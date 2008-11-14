В Черновцах численность жителей возрастает

По состоянию на начало октября этого года численность населения города Черновцы составляла свыше 248 тысяч человек и постепенно растет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления статистики в Черновицкой области Анатолий РОТАР, в Первомайском районе города проживало 73,7 тыс. чел, в Садгирском – 28,3 тыс. и в Шевченковском – 146,3 тыс. чел. В течение девяти месяцев этого года количество населения возросло более чем на 1300 чел.

На протяжении января-сентября 2008 г. в городе родилось 1878 малышей, умерло 1989 человек (в т.ч. 12 детей в возрасте до 1 года), естественное сокращение населения составляло 111 чел.

В городе было зарегистрировано почти 1700 браков и около 700 разводов, что соответственно на 15,5 и 11 процентов меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

На протяжении девять месяцев 2008 года в Черновцы на постоянное проживание прибыло свыше 4200 человек, а выбыло свыше 2700 чел.