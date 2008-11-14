24 миллиона украинцев употребляют алкоголь

Среднее количество потребления пива на одного человека в Украине в 2008 году составит 63 л. В 2011 году этот показатель достигнет 75 л.

Доля пива в общем количестве потребленных алкогольных напитков составит 96,2%, в то время как крепкий алкоголь - 3,6%. При этом в следующем году соотношение изменится несущественно: пиво "завоюет" еще 0,2% доли рынка.

Украинцы постепенно отказываются от водки в пользу менее крепких напитков. Эксперты считают причиной ее подорожание в связи с повышением акцизов. Рынок водочной продукции уже уменьшился на 10%, а влияние финансового кризиса лишь усугубит сложившуюся ситуацию. Не исключено, что в тяжелых финансовых условиях жители Украины перейдут на самостоятельное изготовление горячительных напитков.

Алкоголь в Украине употребляют 24 миллиона человек. За год жители страны выпивают 1 миллиард бутылок водки, 6 миллиардов бутылок пива и 320 миллионов бутылок вина. Причем 280 миллионов бутылок вина – далеко не качественная продукция (дешевые порошковые вина по цене в среднем 10 гривен).

В день на каждого украинца приходится один бокал пива емкостью 0,3 литра, 50 граммов водки (только редкое пиво обходится без водки), ну и приблизительно 10 грамм дешевого вина.

По статистике, в Украине алкоголиком становится 1 из 10 украинцев, употребляющих алкоголь. За последние 10 лет количество лиц, которые находятся в зависимости только от пива, возросло в 10-12 раз. А общий показатель употребления алкогольных напитков в Украине достиг отметки в 12 литров на 1 человека в год.

Напомним, что данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в этом году, шокировали специалистов – Украина стала абсолютным лидером среди сорока стран Европы по количеству подростков 11-15 лет, регулярно употребляющих алкоголь.

В целом, около 40% соотечественников в возрасте от 14 до 18 лет употребляют "градусные" напитки, а еженедельное распитие пива в Украине среди самой юной публики за последние четыре года выросло вдвое.

economic-ua.com