Более 200 тыс. детей потеряли свои дома в результате агрессии на Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что более 200 тыс. детей потеряли свои дома в результате российской агрессии на Донбассе.

Об этом он сообщил во время встречи с делегацией УЕФА во главе с президентом этой организации Александером Чеферином сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеЗа время АТО на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 получили ранения«Президент подчеркнул, что вследствие российской агрессии на Донбассе более 200 тысяч детей с Украины потеряли свои дома», - говорится в сообщении.

Также Порошенко поблагодарил представителей организации за финансовую помощь в социальной интеграции внутренне перемещенных детей в Украине в рамках сотрудничества с Детским фондом УЕФА.