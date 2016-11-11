Донетчина: штаб Ахметова обеспечил пациентов с сердечными заболеваниями необходимыми препаратами

За это время 1907 мирных жителей Донецка и Макеевки старше 40 лет получили кардиологические препараты. Проект действует в рамках направления «Адресная помощь» Штаба.

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«С 2014 года Штаб оказывает помощь жителям Донецка и Макеевки, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы видим, что с течением времени потребность в кардиопрепаратах не уменьшается. Чаще всего к нам обращаются за помощью пенсионеры старше 65 лет. Некоторые приходят за препаратами сами. Но большинство из них даже не выходят из своих домов. Это ‒ лежачие больные, перенесшие инсульт, и одинокие старики, у которых нет средств на покупку лекарств. Таким людям наборы кардиопрепаратов мы привозим вместе с продуктовой помощью прямо домой», ‒ рассказала Юлия Герасименко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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В Штаб поступает много звонков от тяжелобольных людей, у которых проблемы со здоровьем начались во время войны на Донбассе. Среди них ‒ семья Гриц из Макеевки. В 2015 году 76-летняя Нина Семеновна перенесла инсульт и теперь парализована. Ее дочь, 55-летняя Людмила, из-за тяжелого заболевания тазобедренных суставов теперь тоже не может ходить. «Женщины живут вдвоем, помочь некому. С последней надеждой обратились к нам. Штаб оперативно доставит им на дом набор кардиопрепаратов и продукты. Одинокие старики и инвалиды остаются самой нуждающейся в помощи категорией жителей Донбасса», ‒ уверена Герасименко.

Для получения кардиопрепаратов необходимо оставить заявку на бесплатной горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001 и ожидать звонка сотрудника, который расскажет, какие необходимо подготовить документы, в какой день и по какому адресу можно забрать медикаменты. Штаб выдает наборы медикаментов индивидуально, согласно назначению врача. Обращаться за помощью можно повторно, с регулярностью 1 раз в 3 месяца.