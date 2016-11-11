В Украину идут сильные снегопады и морозы - одевайтесь потеплее

После интенсивных снегопадов в выходные в понедельник, 14 ноября, в Украине похолодает до 7 градусов мороза, в западных областях – до 15 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании межведомственного координационного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Читайте такжеКак избежать осенней простудыОн отметил, что в ночь с субботы на воскресенье на территорию Украины придет балканский циклон, который принесет с собой сильные осадки в виде снега в западных и северных областях и в виде дождя - на остальной территории страны.

“Синоптическая ситуация на 13 ноября очень непростая и требует реагирования на государственном уровне. Причиной осложнения погодных условий будет образование 12 ноября циклона над Балканами. 13 ноября он перемещается через территорию Украины, а 14 - покинет пределы Украины”, — сказал Кульбида.

Читайте такжеЭпидемическая ситуация в Украине: гриппом и ОРВИ заболели свыше 156 тысяч человекОн также отметил, что интенсивные снегопады ожидаются в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Также в этих регионах ожидаются метели, налипание мокрого снега, а также усиление ветра 15-20 метров в секунду, а на западе — до 25 м/сек.

Также Кульбида добавил, что снежный покров составит от 15 до 25 сантиметров, в частности, в Киеве — 15-20 сантиметров.

Кроме того, он сообщил, что уже в понедельник снегопады прекратятся, но похолодает до 2-7 градусов мороза, а на западе в ночное время - местами до 10-15 градусов мороза.