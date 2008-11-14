В школах увеличат количество уроков физкультуры

Правительство всерьез занялось охраной здоровья украинских школьников. Будут полностью пересмотрены вопросы физпотготовки детей, пишет газета 15 минут.

Поводом стала череда смертей детей на уроках физкультуры, в том числе последняя гибель школьника 5 ноября.

Пересмотру подлежит школьная программа и нормативы по физкультуре - с одной стороны активность детей повысят до 10-12 часов в неделю, а с другой - снимут нагрузку, делая упор на игровые виды спорта. Ведь исследования Академии наук показали, что лишь треть детей в состоянии выполнить нормы физподготовки на уроках.

Вузы, готовящие учителей физкультуры, тоже будут переаттестовывать, а программу их подготовки - менять.

Кроме того, в каждом учебном заведении вскоре будет свой медработник.