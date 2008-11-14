Сегодня - Всемирный день борьбы против диабета

Сегодня во всём мире отмечается День борьбы против диабета, целью которого является повышение глобальной осведомленности о диабете - о возрастающих показателях заболеваемости во всем мире и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни во многих случаях. Этот День, учрежденный Международной федерацией диабета /МФД/ и Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/, отмечается 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга, который, вместе с Чарлзом Бестом, сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире этим заболеванием страдает более 250 миллионов человек. При этом специалисты считают, что если не будут приняты неотложные меры, то к 2030 году диабетиков станет в два раза больше, а в следующие десять лет количество случаев смерти, связанных с этой болезнью, возрастет более чем на 50%. Специальной резолюцией Организации Объединенных Наций стремительный рост заболеваемости диабетом объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества, а Всемирный день борьбы против диабета стал официальным днем ООН.

На борьбу с диабетом в различных странах расходуется от 2,5 % до 15 % годового бюджета систем здравоохранения, а косвенные затраты на эти цели в пять раз выше, считают эксперты ВОЗ.

Диабет – хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или когда организм не способен эффективно использовать выделяемый им инсулин. Инсулин является гормоном, регулирующим уровень сахара, содержащегося в крови. Гипергликемия, или повышенный уровень сахара в крови, является общим результатом неконтролируемого диабета и со временем причиняет серьезный ущерб многим системам организма, особенно нервам и кровеносным сосудам.

Лечение диабета состоит в снижении содержания глюкозы в крови и уровней других известных факторов риска, которые поражают кровеносные сосуды. Для предотвращения осложнений также важно вести здоровый образ жизни: поддерживать нормальный вес тела и физическую активность, а также не курить. При этом пониженная переносимость глюкозы и нарушение гликемии натощак являются промежуточными состояниями между нормой и диабетом. Те, кто имеют такие симптомы, подвергаются высокому риску заболеть диабетом второго типа, хотя он и не является неизбежным.