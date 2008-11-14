Из-за массового отравления детей в Черновцах остановили молокозавод

Черновицкая СЕС приостановила работу "Черновицкого городского молокозавода" к выяснению причин вспышки острого кишечного заболевания, зафиксированного в 59 детей в 23 детсадах 7 ноября.

Вчера вечером 29 малышей все еще находились в больнице. Как сообщили в городской санэпидемстанции Черновцов, бактериологические показатели в воде, которую молокозавод берет из собственной скважины, в сто раз превышают допустимые. Возбудитель болезни найден на спецодежде сотрудников предприятия и упаковках кефира. Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Черновицкой областной СЕС Наталия Гопко подтвердила, что во время проверки разных образцов молочной продукции была обнаружена дизентерийная палочка Зонное.

"Ее нашли в смывах из одноразовой посуды, в которую фасуют продукцию, - в стаканах для кефира и на крышках", - заявила Гопко.

По ее словам, было исследовано еще 25 образцов других видов продукции, и в них тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Директор ОАО "Черновицкий молокозавод" Александр Гуцуляк считает обвинения надуманными.

"В самой продукции ничего найдено не было. Мы ежедневно кормим 6 тысяч детей в 52 детских садиках. Это 15-20% от всего объема продаж. Поэтому если бы мы были такими плохими, то отравилась бы вся область", - отмечает он.

Гуцуляк также сообщил, что завод не будет брать участия в тендерах на снабжение молочных продуктов к детским учреждениям города.

По факту массового отравления детей прокуратура Черновцов возбудила уголовное дело за неподобающее выполнение служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей и за выпуск и реализацию недоброкачественной продукции.

Следует отметить, что в сентябре в детсадах Черновцов уже была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Тогда ее источник обнаружить не удалось, но среди поставщиков молокопродуктов также фигурировал Черновицкий молокозавод. Делом об отравлении занималась прокуратура Черновицкой области, которая обратила внимание на то, что городская СЕС начала эпидемическое расследование с опозданием, что не позволило установить его причину.

ТСН