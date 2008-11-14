Украинцев уже чуть больше 46 миллионов

Население Украины продолжает сокращаться. С первого октября 2007 по первое октября 2008 года его численность снизилась на четверть миллиона и теперь составляет лишь чуть больше 46 миллионов граждан. Такие данные Государственный комитет статистики Украины разместил на своем официальном сайте. Еще десять лет тому назад население Украины превышало 50 миллионов.

Немецкая волна