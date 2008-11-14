В сумской больнице с пациентов незаконно собирали деньги

В Сумах разоблачены служебные лица коммунального учреждения «Сумская областная клиническая больница», которые требовали от граждан, обращавшихся за оказанием медицинской помощи, средства в виде благотворительных взносов.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации старшего следователя прокуратуры Сумской области Максима КОЛОБЫЛИНА, в частности, на протяжении февраля-октября текущего года за проведение компьютерной, магниторезонансной томографии и рентгеноскопии работниками медицинского учреждения получено от граждан почти 194 тыс. грн., чем нарушено гарантированное Конституцией право на бесплатное оказание медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Эти средства оприходовались Сумским городским объединением граждан «Медицина будущего» якобы на основании заявлений от граждан и соответствующих бухгалтерских документов.

По данному факту прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц больницы по факту злоупотребления служебным положением и незаконного требования оплаты за оказание медицинской помощи. Начато досудебное следствие.